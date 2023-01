EMS abre novos EMPREGOS em São Paulo e Brasília

A empresa EMS está contratando novos colaboradores. Ele é o maior laboratório farmacêutico do Brasil, liderando o mercado há 14 anos consecutivos, e cuidar das pessoas faz parte de sua missão. Com mais de 55 anos de história e mais de 5.000 funcionários, atua em medicamentos controlados, genéricos, medicamentos de marca, OTC e hospitalares, e fabrica produtos para quase todas as áreas da medicina.

A EMS possui no mercado norte-americano a Brace Pharma, empresa focada em inovação radical, e sua subsidiária Vero Biotech, localizada em Atlanta, Geórgia, EUA, por meio da qual a EMS obteve a aprovação de seu primeiro produto revolucionário submetido ao FDA (EUA) em 2019, posicionando o laboratório como uma empresa inovadora no mercado global. A EMS também continua investindo em medicamentos genéricos de alta complexidade e inovação incremental e é acionista da Bionovis, atuando em medicamentos biotecnológicos – considerados o futuro da indústria farmacêutica.

A empresa tem unidades produtivas em Jaguariúna (SP); em Brasília (DF); em Hortolândia (SP), onde funciona o parque fabril, inclusive um dos mais automatizados; conta também com a Novamed em Manaus (AM), um dos maiores e as mais modernas plantas farmacêuticas sólidas do mundo.

Pesquisador Tecnologia Farmacêutica;

ANALISTA PLANEJAMENTO PRODUTOS;

Pesquisador TA Sr;

ANALISTA TRADE MARKETING SR;

Gerente Regional de Contas Estratégicas;

ASSISTENTE FISCAL;

Pesquisador Galênico;

AUXILIAR LABORATORIO.

