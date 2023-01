Encceja 2023: veja aqui período de inscrição e demais datas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, as principais datas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. De acordo com o órgão, o período de inscrição será de 22 de maio a 2 de junho.

O cronograma indica ainda que a aplicação das provas está marcada para o dia 27 de agosto. A divulgação do resultado está previsto para o dia 22 de dezembro de 2023.

A participação do Encceja é voluntária. Para participar do exame, o Ministério da Educação exige a idade mínima de 15 anos para o fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para buscar o certificado do ensino médio.

Encceja PPL e Encceja Exterior

Além das datas do exame regular, o Inep divulgou as datas do Encceja PPL, do Encceja Exterior e do Encceja PPL Exterior. De acordo com a portaria, as inscrições do Encceja PPL serão recebidas no período de 24 de julho a 4 de agosto, com aplicação de provas nos dias 17 e 18 de outubro.

O período de inscrição para o Encceja Exterior 2023 será de 17 a 28 de julho, enquanto as provas estão marcadas para o dia 22 de outubro. Para o Encceja Exterior PPL 2023, as inscrições poderão ser feitas entre 17 e 28 de julho. As provas estão marcadas para o período de 23 de outubro a 3 de novembro.

De acordo com a portaria do Inep, a divulgação do resultado de todas as modalidades do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro.

Acesse o DOU para conferir a portaria na íntegra.

