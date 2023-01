Enem 2022: Inep divulga locais de prova da reaplicação do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o cartão de confirmação com os locais de prova da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos cujos pedidos de reaplicação foram aceitos já podem consultar onde realizarão o exame por meio da Página do Participante.

De acordo com o calendário do Inep, a reaplicação do Enem 2022 está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro, terça e quarta-feira da próxima semana. A aplicação do Enem para as pessoas privadas de liberdade ou no cumprimento de medidas socioeducativas (Enem PPL) acontecerá na mesma data.

Provas

As provas terão a mesma composição do Enem 2022 regular. Desse modo, contará com quatro cadernos de prova compostos cada um por 45 questões objetivas e com uma prova de redação em Língua Portuguesa:

10 de janeiro (terça-feira) : provas de Redação e de Ciências Humanas e a de Linguagens e Códigos;

: provas de Redação e de Ciências Humanas e a de Linguagens e Códigos; 11 de janeiro (quarta-feira): provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

De acordo com o Inep, a divulgação do desempenho dos participantes do Enem 2022 está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

Quem tem direito à reaplicação?

Conforme o edital do Enem 2022, puderam solicitar a reaplicação das provas os estudantes que não fizeram o exame na data regular por questões de problemas logísticos ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no documento.

Os problemas logísticos estabelecidos no edital são: desastres naturais que prejudicam a realização do exame diante do comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que compromenta a visibilidade da prova; falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela; e erro de execução de procedimento de aplicação que cause prejuízo ao participante.

Já as doenças previstas no edital são as seguintes: covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Veja mais detalhes no site do Inep.

