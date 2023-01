Enem 2022: tema da redação da reaplicação do exame aborda insegurança alimentar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, a reaplicação das provas do Enem e a aplicação do Enem PPL 2022. Hoje os candidatos responderam as provas de Ciências Humanas, de Linguagens e Códigos e a prova de redação.

De acordo com o Inep, o tema da redação da reaplicação e do Enem PPL 2022 foi: “Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil”.

As provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias contaram com 45 questões cada. A aplicação das provas chegou ao fim às 19h (horário de Brasília).

Ainda segundo os dados do Inep, o Enem PPL 2022 foi aplicado para cerca de 71,6 mil candidatos. Já a reaplicação do exame regular contou com a participação de 3,2 mil estudantes.

2º dia de provas

A autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) realizará amanhã, dia 11 de janeiro, o segundo dia de provas do Enem PPL e da reaplicação do exame. Os candidatos responderão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Conforme os dados do Inep, a reaplicação conta com locais de prova em 596 municípios, 598 locais, 967 salas e envolverá 598 coordenações. Já o Enem PPL acontece nas unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação, localizadas em 733 municípios, 1.569 locais, 5.170 salas e envolverá 1.572 coordenações.

Conforme o cronograma, a divulgação do desempenho dos participantes do Enem 2022 está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

