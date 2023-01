ENEM e vestibulares: a Unificação Alemã

Unificação Alemã: um resumo completo

A Unificação Alemã foi um dos acontecimentos mais relevantes de todo o século XIX, ao lado da Unificação Italiana.

O assunto é cobrado com frequência por questões de história, principalmente nos vestibulares e também na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre a Unificação Alemã. Confira!

Unificação Alemã: definição

O processo de unificação da atual Alemanha aconteceu ao longo da segunda metade do século XIX, conduzido pelo Reino da Prússia.

Devemos ter me mente que o processo não foi pacífico: após diversas disputas territoriais, novos espaços foram incorporados pela Prússia e deram origem ao que conhecemos como Alemanha.

Unificação Alemã: características

Até o século XIX, a atual Alemanha era formada pequenos reinos e ducados, muitos dominados pelo Reino Austríaco.

Em 1815, no Congresso de Viena, esses reinos foram agrupados em um só grupo, a Confederação Germânica. Porém, a existência da Confederação enfraquecia o Reino da Prússia. Assim, o Rei Guilherme I, e o primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, lutavam pela unificação e fortalecimento do Reino Prussiano.

O governo prussiano, portanto, buscava a unificação dos territórios da Confederação Germânica. Com essa estratégia, o governo esperava poder retirar o domínio do Reino Austríaco da região.

Unificação Alemã: guerras

O território da Prússia ficou livre da influência austríaca somente quando foi unificado após três guerras: a Guerra dos Ducados, a Guerra Austro-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana.

A Guerra dos Ducados ocorreu em 1864, com a ambição da Prússia pelos ducados de Holstein e Schleswig. A invasão nesses territórios contou com o apoio dos austríacos, que dividiram os territórios com os prussianos, e com o acordo de não interferência dos franceses.

Dessa forma, após a vitória da Prússia, o ducado de Schleswig se tornaria domínio da Prússia e o de Holstein da Áustria.

Porém, existiram uma série de desentendimentos sobre o que fazer com os ducados dinamarqueses depois do fim da guerra. Como resultado, em 1867 ocorreu a Guerra Austro-Prussiana. Nessa etapa do processo de unificação, o Reino Prussiano contou com apoio italiano para enfraquecer o exército austríaco. A guerra foi vencida pelos prussianos.

Finalmente, entre os anos de 1870 e 1871, ocorreu a última guerra para enfim consolidar a unificação alemã. A Guerra Franco-Prussiana foi motivada por atritos causados por estados ainda não ocupados ao sul da confederação.

A vitória da Prússia colocou fim a guerra, mas o desfecho provocou a submissão dos franceses à situações humilhantes. Essa situação levaria à novos embates entre os países europeus durante a Primeira Guerra Mundial.