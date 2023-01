A Engeform atua há cerca de 40 anos em três segmentos muito importantes do mercado e iniciou a semana com diversos empregos. As oportunidades disponíveis são de caráter nacional e a companhia exige a contratação de pessoas qualificadas e especializadas para atuar em suas unidades de negócios. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados.

Engeform abre empregos em diversas regiões do Brasil

Fundada há cerca de quatro décadas, atualmente a Engeform atua em três segmentos, são eles: Engenharia, Desenvolvimento Imobiliário e Energia Renovável. Seu objetivo é transformar vidas e colaborar para o futuro do Brasil. Através de muito trabalho e dedicação, a companhia se consolidou no país e conquistou o seu lugar no mercado de trabalho.

Com uma história de se orgulhar, a empresa possui um time de profissionais dedicados e focados em entregar os melhores serviços. Neste momento, novas oportunidades de trabalhos foram anunciadas em diversas regiões do Brasil. Veja, a seguir.

Advogado de Administração Contratual – São Paulo;

Engenheiro Civil ( Especialista em Saneamento) – São Paulo;

Analista de Sistemas Pleno – São Paulo;

Estágio em Arquitetura – Rio de Janeiro;

Analista de Investimento e Modelagem Financeira – São Paulo;

Gestor de Obras de Parques Eólicos e Fotovoltaicos – São Paulo;

Analista de Negócios ( Tecnologia da Informação) – São Paulo;

Operador de Tratamento de Esgoto – São Paulo;

Analista de Recursos Eólicos – São Paulo;

Supervisor Comercial de Energia Renovável – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações públicas no site 123 empregos.

