Ensaio de Psirico contará com show completo de Escandurras

Foto: Divulgação

O ensaio da banda Psirico contará com um show completo de Filipe Escandurras na próxima quinta-feira (12). O evento acontecerá no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

“Filipe é meu irmão, um artista talentosíssimo e vai quebrar tudo com a gente!”, disse Márcio Victor sobre o ex-parceiro de banda. Para quem não se recorda, Escandurras já foi integrande do Psirico.

“O Ensaio do Psi deste ano será muito especial, vamos fazer um convite para todos entrarem no metaverso do Psi Universal, que fala sobre o futuro, mas também traz recordações do passado, sobre quem somos”, completou Márcio Victor, que promete levar no repertório as novidades do Psi Universal, seu último projeto audiovisual, e também os maiores clássicos como “Sambadinha”, “Contregum” entre outros.

Vale destacar que a música aposta de Psirico para o verão é protagonizada pela dupla. Ouça “Vem jogando essa Raba” abaixo:

A abertura dos portões está marcada para às 18h e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla a R$ 60 o primeiro lote.

SERVIÇO – Ensaios do Psi

Atração: Psirico | Escandurras

Local: Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo – Salvador (BA).

Data: Quinta-feira, 12 de janeiro.

Abertura dos Portões: 18h

Ingressos online: Sympla

Valores: R$ 60 (1º lote)

Classificação: 16 anos

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.