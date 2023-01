Ensaio do Afoxé Filhos de Gandhy é realizado no próximo domingo

Foto: Divulgação

O Afoxé Filhos de Gandhy realiza seu ensaio de verão no próximo dia 22 de janeiro, a partir das 16 horas. O evento, que tem entrada gratuita, acontecerá na sede do bloco, no Pelourinho.

O reencontro especial pretende ser emocionante já que a banda Show Gandhy e convidados pretendem entoar os principais sucessos cantados durante os últimos Carnavais.

Ensaio do Afoxé Filhos de Gandhy

Atrações: Banda Show Gandhy e convidados

Horário: 16h

Dia: 22 de janeiro de 2023 (domingo)

Valor: Entrada gratuita

Local: Sede do Afoxé Filhos de Gandhy.

Rua Gregório de Matos, nº 53 – Pelourinho, Salvador/Bahia

Classificação: Livre

Informações: (71) 3321-7073

