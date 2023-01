Entenda a doença que matou a cantora Rita de Cássia

Foto: Divulgação

Uma das principais compositoras do forró, a cantora Rita de Cássia morreu na terça-feira (30 vítima de uma fibrose pulmonar idiopática. Ela deu entrada no mesmo dia em um hospital particular de Fortaleza e morreu horas depois.

A fibrose pulmonar é diagnosticada quando paciente apresenta cicatrizes (fibroses) no pulmão, o que o deixa mais endurecido e impossibilita o processo de respiração.

A doença pode acontecer devido a inalação de substâncias que fazem mal para o corpo, como o mofo, a poeria, o feno e a madeira velha. Em outros casos, ela pode ser decorrente de uma pneumonia não tratada, ou consequências de outras condições como o lúpus e a artrite reumatoide.

O tabagismo é uma das causas mais comuns entre pacientes com fibrose pulmonar, pois a ação infecta o pulmão com gases tóxicos facilitando doenças relacionadas ao órgão.

Existem ainda pacientes com fibrose pulmonar cuja causa não pode ser exatamente detectada e, por isso, recebem o nome de idiopática. Foi o que aconteceu com Rita de Cássia.

Quais são os sintomas da fibrose pulmonar?

A doença causa tosse seca, dores no peito, falta de ar e fadiga ao realizar pequenos esforços. A perda de apetite e a perde de peso também estão entre os sintomas mais comuns.

Como prevenir a fibrose pulmonar?

Não existe, até o momento, qualquer medida capaz de prevenir a doença. No entanto, o fumo está fortemente associado, devendo ser evitado.

Há também uma forma familiar da doença, que ocorre em até 20% dos casos, onde dois ou mais membros da família são acometidos. Nestes casos, se o indivíduo tem um familiar com fibrose pulmonar e apresenta algum dos sintomas descritos, deve procurar auxílio médico para avaliação.

Qual é o tratamento da fibrose pulmonar?

Não existe tratamento para a doença e que consiga ajudar o paciente a retomar o estado original do pulmão. Mas há tratamentos que podem ajudar a retomar a qualidade de vida. Geralmente, são utilizados medicamentos, além de suprimentos de oxigênio para auxiliar a recuperação do paciente.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.