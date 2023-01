entenda como é feita a montagem dos camarotes da folia

Foto: Divulgação

A pouco mais de um mês do início oficial do carnaval de salvador, as estruturas de camarotes e arquibancadas dos circuitos já começaram a ser montadas. Segundo a secretaria municipal de desenvolvimento urbano, cinco camarotes já deram entrada no pedido de autorização para começar a montagem. Além dos camarotes, outras estruturas vão ser montadas nos circuitos, como explica o diretor de fiscalização da Sedur, Alexandre Tinôco.

“Eles estão concentrados hoje em ondina. Todos eles. E as demais estruturas que se vê no circuito são as estruturas oficiais dos praticáveis tanto dos órgãos da prefeitura, parte da saúde como os governos do estado também, além dos órgãos de segurança como polícia civil, guarda civil municipal e polícia militar”, conta o diretor.

As montagens das estruturas necessitam de um alvará de funcionamento e são fiscalizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. O presidente do Crea, Joseval Carqueija, informa quais normas de segurança devem ser observadas nas montagens.

“No camarote a gente não tem só a estrutura metálica a gente tem que lembrar que tem a estrutura com a parte elétrica que aí na estrutura metálica você tem o engenheiro civil o engenheiro mecânico que pode ser responsável técnico por isso. Já na estrutura elétrica não, aí você tem muitos camarotes, tem grupo gerador no fundo do camarote ou ao lado aí já entra o engenheiro eletricista. Se for parte elétrica de baixa tensão, o engenheiro civil pode resolver. Tem a questão também dos banheiros químicos que são montados tanto nos trios elétricos, carro de apoio, como também no camarote. Então a gente a depender do camarote tem uma estrutura pesada em cima de estruturas metálicas só que essas estruturas o profissional ele calcula em cima do que o fabricante da escritura metálica determina ele faz o cálculo de quantas pessoas por metro quadrado suporta. A gente sabe que a gente tem camarote que pegam cinco mil pessoas. Então aquela estrutura é calculada para suportar aquele peso”, explica.

A montagem das estruturas também vai ser feita no carnaval dos bairros, em Cajazeiras, Periperi, Liberdade, Itapuã, Boca do Rio, Plataforma, Pituba e Pau da Lima. De acordo com o presidente do Crea, as estruturas são fiscalizadas desde o Festival da Virada, com alvará da prefeitura. Todas as montagens devem ser concluídas até 17 de fevereiro, quando técnicos vão fazer a vistoria. Em caso de irregularidades, o Crea pode notificar ou multar os responsáveis, e cabe à prefeitura de salvador embargar a obra.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.