Entenda como o aumento do salário impacta o consignado

Com o aumento do valor do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302, uma série de benefícios também passam por alterações. Não é diferente com o consignado. Este sistema de empréstimo com descontos diretos na folha também passa por uma alteração no limite dos abatimentos mensais.

A partir do próximo mês de fevereiro, o valor disponível para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do consignado deverá subir. Oficialmente, o saldo base das aposentadorias cresceu de R$ 1.212 para R$ 1.302. Já o valor máximo dos benefícios cresceu 5,93% desde o ano passado.

Oficialmente, a margem consignável segue a mesma. Pelas regras gerais, o cidadão pode comprometer até 45% da sua aposentadoria com o consignado. Este percentual é sempre aplicado sobre o que sobra do salário depois de possíveis descontos do Imposto de Renda e da pensão alimentícia, por exemplo.

O que muda mesmo é a quantia bruta que o cidadão vai poder pegar com o consignado este ano. Como o salário aumentou, a porcentagem acaba pegando uma fatia naturalmente maior do dinheiro, o que possibilita que o segurado pegue uma quantia mais alta na lista consignável do seu banco.

Imagine, por exemplo, um cidadão que ganha R$ 1.900 por mês, e não precisa pagar nenhum tipo de Imposto de Renda ou pensão alimentícia. Até o ano passado, ele podia solicitar um crédito com prestação mensal de até R$ 665. Com a mudança do salário mínimo este ano, em 2023 ele vai poder comprometer até R$ 704.

Pagamentos reajustados já foram iniciados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já começou os pagamentos da nova rodada de aposentadorias. Assim como acontecia no ano passado, os segurados precisam seguir dois calendários. Um deles é válido para as pessoas que recebem um salário mínimo, e outro para quem recebe mais do que este patamar.

Veja abaixo o calendário detalhado de pagamentos para pessoas que recebem apenas um salário mínimo.

Final do benefício 1: 25 de janeiro;

Final do benefício 2: 26 de janeiro;

Final do benefício 3: 27 de janeiro;

Final do benefício 4: 30 de janeiro;

Final do benefício 5: 31 de janeiro;

Final do benefício 6: 1º de fevereiro;

Final do benefício 7: 2 de fevereiro;

Final do benefício 8: 3 de fevereiro;

Final do benefício 9: 6 de fevereiro;

Final do benefício 0: 7 de fevereiro.

Agora, confira o calendário detalhado para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo no INSS.

Finais do benefício 1 e 6: 1º de fevereiro;

Finais do benefício 2 e 7: 2 de fevereiro;

Finais do benefício 3 e 8: 3 de fevereiro;

Finais do benefício 4 e 9: 6 de fevereiro;

Finais do benefício 5 e 0: 7 de fevereiro.

Valores podem mudar

É importante lembrar que o valor do salário mínimo para este ano de 2023 ainda não está definido de fato. Atualmente, o patamar válido é o de R$ 1.302 definido ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no final do ano passado.

Contudo, existe a possibilidade de aumento do saldo para R$ 1.320. Uma ala dentro do Governo Lula defende que esta elevação aconteça ao menos a partir do próximo mês de maio deste ano.

Caso a elevação aconteça, o percentual de retirada do consignado poderia se tornar ainda maior no decorrer dos próximos meses.