Entenda como Shakira transformou traição descoberta por geleia em sucesso

Uma pitada de indireta, trocadilho com nome do ex-marido e até uma salpicada de alfinetada para a amante dele, essa foi a fórmula de sucesso do novo hit de Shakira, “BZRP Music Sessions #53”.

A parceria entre a cantora e Bizarrap é cheia de referência ao término dos dois, que segundo a imprensa internacional aconteceu após Shakira descobrir a traição por um pote de geleia.

Apesar de não confirmada pela equipe da cantora, ou por ela mesma, a história diz que a geleia que Gerard Piqué não gosta, nem os filhos da cantora, estava pela metade quando ela chegou de uma viagem, gerando mais desconfiança nela.

Demorou um pouco, mas a música lançada no dia 11 de janeiro acabou alcançando todo o mundo e indo parar no topo dos charts.

Segundo levantamento feito pelo Fantástico, divulgado no domingo (22), o termo “geleia Shakira” foi o termo mais pesquisado nos últimos dias no Google.

Letra afiada

Cheia de indiretas, e algumas diretas também, Shakira fala abertamente na faixa que ela não voltaria para o ex-marido, além de que ele “mostrou sua pior versão”, quando ela mais precisou.

Sobrou até um trocadilho com os nomes de Piqué e Clara, além de um momento em que ela fala sobre os problemas com a Receita Federal Espanhola.

“Você me fez ter a sogra como vizinha

Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte

As mulheres não choram mais, as mulheres faturam“, diz trecho.

Passando a coroa

Provando que realmente as mulheres faturam, Shakira acabou passando a coroa de músicas mais ouvida no mundo para uma outra cantora que colocou uma suposta traição em uma canção.

Miley Cyrus lançou “Flowers” em 13 de janeiro em desde então, viu a música subir nos charts até alcançar o primeiro lugar no Spotify mundial, onde segue nesta segunda-feira (23).

A música fala sobre amor próprio e como a cantora pode fazer coisas sem que esteja na companhia do ex-marido, o ator Liam Hemsworth, com quem terminou definitivamente um relacionamento de anos.

Até então, Miley não se pronunciou sobre o que está por trás da faixa, mas fãs já fizeram especulações que incluem uma resposta à música “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, que teria sido dedicada para ela pelo ex-marido.

