É muito importante para o candidato apresentar a sua trajetória de maneira direcionada e objetiva durante a entrevista de emprego.

Entrevista de emprego: destaque seus pontos fortes de forma objetiva

Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve entender a oportunidade como uma exploração positiva do seu currículo e não como uma espécie de julgamento de sua trajetória e personalidade.

O conceito errôneo do candidato sobre a entrevista de emprego pode resultar em autossabotagem profissional. Por isso, é muito importante para o candidato entender os principais pontos de sua carreira de maneira objetiva.

Destaque suas experiências profissionais

É viável que leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem seus pontos positivos e suas características. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de projetos; direcionamento de processos; otimização de fluxos; treinamento e desenvolvimento; gerenciamento de equipes, dentre outros aspectos que sejam relevantes para destacar o seu perfil profissional.

Adote uma postura assertiva e positiva

A sua postura deve ser participativa de forma natural. Por isso, é relevante que tenha atenção aos seus gestos para evitar uma postura fechada durante a entrevista de emprego.É viável que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção etc.

É importante que o candidato não se atrase, não deixe objetos no seu colo e evite interromper o entrevistador durante o processo, ao se lembrar de algum fato que não foi respondido quando perguntado.

Conheça o site da empresa

Além dos pontos citados, pode ser viável conhecer o site da empresa e analisar quais são os valores da organização, já que dessa forma poderá obter um direcionamento indireto sobre o seu comportamento.

Pois uma cultura startup é diferente de uma cultura tradicionalista. Visto que esse tipo de análise também é viável para que o candidato verifique a viabilidade da contratação, já que esse tipo de consideração deve ser feita por todos os envolvidos.

Minimize a ansiedade e se prepare para a entrevista de emprego

Entretanto, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de análise, ao não se colocar de forma negativa no processo seletivo. Portanto, o candidato deve minimizar a ansiedade, conhecer a sua trajetória de forma analítica, ter atenção plena aos seus gestos e controlar o seu tom de voz, destacando assim o seu potencial durante a entrevista de emprego.