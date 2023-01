A entrevista de emprego é uma situação que deve ser entendida pelo candidato com uma maneira positiva de direcionar o seu perfil profissional.

Entrevista de emprego: pontos importantes para que não fique aquém do seu potencial profissional

Para isso, o candidato deve se preparar segundo a sua carreira no momento e direcionar a sua postura para que a ansiedade da situação não domine o seu comportamento, fazendo com que ele fique aquém do seu potencial no mercado.

Seja assertivo e destaque os principais pontos de sua trajetória

Ao receber o convite para entrevista de emprego, o candidato deve ter clareza de que o seu currículo foi analisado de forma assertiva. Por isso, analise o seu documento profissional e utilize os principais pontos para que transmita informações de forma ativa durante o processo seletivo. É importante que o candidato leve para a entrevista de emprego situações específicas que exemplifiquem suas características profissionais.

Exemplifique seus pontos fortes

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade para gerir pessoas; alcançar metas; liderar projetos; implementar processos; analisar dados; atender o cliente; sugerir melhorias em todos os pontos que sejam relevantes para demonstrar senso de urgência, resiliência e capacitação.

Demonstre senso de urgência ao falar sobre os pontos que requerem melhorias

Além disso, controlar seus pontos fracos é importante para o equilíbrio do processo seletivo. Por exemplo, é possível que se coloque como uma pessoa tímida, ao passo que é relevante informar que pretende estudar teatro ou algum outro curso que melhore a qualidade da sua comunicação.

Dessa maneira, estará demonstrando senso de resolução; o que é muito importante como uma característica avaliada indiretamente durante o processo de recrutamento e seleção, juntamente com os demais fatores.

Adote uma postura participativa

A postura do candidato transmite uma mensagem importante durante o processo seletivo, sendo assim, adote uma postura participativa e orgânica. Não cruze os braços e pernas; trabalhe a sua respiração; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; não prolongue suas respostas e seja assertivo em todas elas.

Caso seja possível, não deixe bolsas ou mochilas no seu colo e controle o tom da sua voz. Ademais, caso se recorde de algum fato que não foi respondido em oportunidade devida, tenha cuidado para que esse impulso não faça com que interrompa o entrevistador.

Dessa forma, o candidato estará demonstrando a objetividade em suas respostas dentro do processo e elevando de forma positiva a sua capacidade de demonstrar habilidades e competências.