Equipe de Bruna Griphao se posiciona após xingamento de Key Alves

Após a rivalidade em ter Key Alves e Bruna Griphao render xingamentos para a loira no “BBB 23”, a equipe da atriz decidiu se posicionar contra o comportamento da atleta.

Tudo começou quando Key estava conversando na cama com Gustavo, na madrugada deste sábado (21), quando chamou Bruna de “Atriz vagabund*”.

“Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro”, iniciou a equipe da atriz em nota.

“Repudiamos veemente que, em pleno 2023, uma outra mulher crie um espaço de tamanha rivalidade feminina, simplesmente porque não gosta da Bruna em um programa. Somos a favor das diferentes visões de jogo, assim como o entretenimento que elas geram ao reality, mas falas como essas não dizem sobre a Bruna enquanto jogadora e desrespeitam ela, pessoalmente e profissionalmente”, seguiu o comunicado.

“Nós como família, equipe e torcida, não vamos mais tolerar o comportamento ofensivo da Key com a Bruna e se houverem mais situações como a de hoje, continuaremos expondo para que o público tenha ciência que a obsessão em só falar da Bruna passou dos limites de jogo para o pessoal e profissional”, finaliza a nota.

