ESAMC recebe inscrições para Vestibular Online, com provas em 28 de janeiro

A Faculdade Esamc Santos está com inscrições abertas para o Vestibular Online para ingresso de novos alunos em 2023. De acordo com a instituição, não há cobrança de taxa de inscrição. O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual.

Conforme as orientações, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Para realizar o cadastro, o candidato deverá escolher a unidade e a opção de curso.

A aplicação das provas do Vestibular Online está marcada para o dia 28 de janeiro, com início às 13h30. Os candidatos terão, no máximo, três horas para responder a avaliação. A aplicação será feita através da plataforma de ensino da ESAMC.

A instituição permite também que, no momento da inscrição, o estudante agende uma data e horário diferentes para as provas. Após realizar a inscrição, os candidatos receberão instruções da ESAMC para a realização do Vestibular por e-mail ou SMS.

De acordo com a Faculdade, a prova online será composta por 40 questões de conhecimentos gerais, abarcando as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (língua materna), Matemática, Atualidades, Inglês, História, Geografia, Biologia, Química e Física. Além disso, a instituição vai aplicar também uma redação em Língua Portuguesa, que exige que os candidatos demonstrem a habilidade de organizar e relacionar argumentos sobre um assunto discutido na atualidade.

O Vestibular Online conta com a oferta de vagas para 31 cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades são para 18 bacharelados e para 13 cursos tecnólogos e estão distribuídas nas unidades de Campinas, Santos, Uberlândia, Jundiaí, Goiânia e Franca.

