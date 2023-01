‘Especial FV23’, na TV Bahia, revela novidades da festa

Foto: TV Bahia

De volta a agenda de eventos da temporada mais esperada por baianos e turistas que escolhem a Bahia como destino para férias, o Festival de Verão Salvador volta a acontecer onde tudo começou, o Parque de Exposições.

Além desta mudança na festa, que ficou dois anos sem ser realizada devido à pandemia, o FV23 contará com grandes novidades, e a TV Bahia irá detalhar tudo que irá acontecer na festa em um programa especial que será exibido no sábado (21), logo após o Mosaico Baiano.

Sob o comando de Pablo Vasconcelos, o Especial FV23, terá como atração a ÀTTOOXXÁ levando muita música e curiosidades sobre a banda, além de uma entrevista especial com Léo Santana. O jornalista também conversa com Gabriela Gaspari, gerente executiva da Bahia Eventos, que vai contar em primeira mão novidades quentes sobre o Festival.

O programa ainda contará com uma promoção especial para quem não garantiu os ingressos para o FV23 com descontos para a área da pista e do camarote.

