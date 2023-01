Especialistas dão dicas para proteger pele no verão

Foto: Divulgação

Com a chegada do verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados, já que a maior incidência dos raios solares junto com períodos mais longos de exposição ao sol são fatores de risco para o câncer de pele.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a doença não melanoma representa 33% de todos os diagnósticos, com cerca de 185 mil novos casos por ano. E para evitar o cãncer, não basta usar apenas protetor solar.

A maioria é curada com a retirada da lesão, por isso, quanto mais rápido for o diagnóstico, menores serão as lesões identificadas e operadas.

Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem as pintas, por meio de avaliações anuais com especialista, é essencial na hora de detectar qualquer irregularidade.

Mas, para não chegar ao extremo, as dermatologistas Camila Sampaio Ribeiro e Fernanda Ventin, da Clínica inDerm e integrantes da Sociedade Brasileira de Dermatologia, dão dicas de como proteger a pele nesse período.

“O protetor solar é um dos fatores mais importantes para prevenir o câncer de pele, mas é necessário incluir outros cuidados e evitar erros comuns que podem agravar ou mascarar o problema”.



Escolher o protetor inadequado

Atualmente, existe uma diversidade de produtos que oferecem proteção solar com indicações muito específicas, para corpo, rosto e lábios. “Para o corpo, prefira os filtros solares com no mínimo fator 30 de proteção e se atente para reaplicar o produto a cada duas horas, após mergulhos ou grande transpiração, mesmo em dias nublados. Para o rosto, é indicado usar produtos específicos para cada tipo de pele, de preferência com cor, que garante uma proteção extra”, indica Camila.

Não manter o skincare em dia

Para garantir a proteção da pele e ainda evitar seu envelhecimento precoce, a higiene adequada é fundamental, pois ajuda a eliminar poluentes e agentes infectantes. Fernanda recomenda a utilização de produtos adequados para cada tipo de pele. “Peles oleosas precisam de fórmulas mais adstringentes, que facilitem a desobstrução dos poros e regulem a oleosidade. Já as peles secas funcionam melhor com loções mais suaves e neutras. Essa limpeza deve ser feita principalmente antes de dormir, para remover profundamente os resíduos de maquiagem e sujeira, associada a hidratação com produtos indicados pelo médico”.

Bronzear a pele

Apesar de ser uma prática muito comum entre as brasileiras, o bronzeamento nunca é saudável, principalmente com o uso de produtos sem indicação médica ou caseiros para atingir a cor desejada. “Por mais discreto que seja, o bronzeado representa um dano na pele. O mais indicado é evitar realmente tomar sol e proteger ao máximo a pele com filtro solar, acessórios e roupas de sol”, alerta Camila.

Ignorar os sinais da pele

É preciso prestar atenção sempre nas manchas da pele, novas pintas que surgem e também aquelas que já estão pelo corpo, mas que estão ficando diferentes. De acordo com Fernanda, o câncer de pele pode se manifestar como sinais escuros, avermelhados ou da cor da pele. “Preste atenção em manchas assimétricas, na aparência das bordas das lesões, se são irregulares, na cor, dimensão e também na sua evolução com o tempo. Lembrando que as tatuagens também podem esconder lesões e merecem um cuidado especial”.



