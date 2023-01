Esposa de Daniel Alves deleta fotos com o jogador

Foto: Reprodução / Instagram

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, apagou todas as publicações ao lado do atleta de suas redes sociais. O fato chamou a atenção da web na tarde desta quarta-feira (25).

Na última segunda, Joana agradeceu aos fãs, amigos e familiares pelas mensagens de carinho e apoio. Além de encarar a prisão do marido por agressão sexual, Sanz vive outro drama recente, com a perda da mãe, Maria del Carmen.

Daniel Alves está preso preventivamente desde a última sexta-feira, em Barcelona, acusado de agressão sexual, que teria sido cometida no último dia 30 de dezembro. Ele foi transferido de prisão e vai permanecer recluso até o julgamento, que não tem data marcada.

O caso

Daniel é acusado por uma mulher de estupro em uma boate em Barcelona, na Espanha. Em depoimento, a suposta vítima diz ter sido agredida e abusada dentro de um banheiro de uma boate pelo jogador.

Segundo o jornal estrangeiro El Periódico, ela contou que o jogador que já teve passagens por times como Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Bahia e São Paulo, tentou forçar que ela fizesse sexo oral e também se sentasse sobre ele. O abuso teria acontecido na boate Sutton de Barcelona. Ela não quer ser identificada e não quer indenização.

Imagens das câmeras de segurança da boate em Barcelona mostram que Daniel Alves ficou trancado 15 minutos no banheiro com a mulher que o denuncia de estupro, de acordo com o diário “El Periódico”.

Na primeira versão do depoimento, Daniel, que foi preso preventivamente sem direito a fiança, disse que não sabia quem era a mulher que o acusava. Quando depôs na sexta-feira (20), o jogador mudou a versão mais de duas vezes. O brasileiro afirmou que manteve relações sexuais com a mulher, mas de forma consentida. A defesa do jogador admite que ele mudou a versão.

