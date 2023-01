Esposa do ministro Barroso, do STF, morre aos 57 anos

Foto: Fellipe Sampaio / SCO / STF

Tereza Barroso, esposa do ministrio Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) morreu na sexta-feira (13) aos 57 anos.

De acordo com comunicado do STF, Tereza morreu em razão de complicações decorrentes de um câncer na cabeça do fêmur. Ainda segundo a assessoria do Supremo, informações sobre o velório e o enterro não serão divulgadas para preservar a família.

O Tribunal divulgou a seguinte nota:

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família —Luís Roberto, Luna e Bernardo— está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família.”

