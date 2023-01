Esses itens de carro podem reprovar na vistoria, cuidado

É muito constrangedor ver seu carro sendo reprovado em uma vistoria, não é? Por isso, hoje mostraremos quais os cuidados tomar para que essa situação não aconteça com você.

Muitas pessoas se preocupam bastante quando precisam passar por uma vistoria, isso acontece porque em um carro existem muitos detalhes que às vezes nem percebemos que podem nos causar problemas.

Por isso, antes de levar seu veículo para uma vistoria é essencial verificar se tudo está funcionando para não ser reprovado, no entanto, se mesmo assim seu carro não passar na vistoria é possível retornar em 30 dias para uma nova inspeção sem custo adicional.

Quer saber quais itens de carro pode reprovar na vistoria? Então não deixe de nos acompanhar até o final para saber todas as informações necessárias sobre esse assunto!

Entenda mais sobre vistoria veicular

A vistoria veicular tem como principal objetivo analisar todas as condições necessárias para manter o carro em circulação, esse procedimento é normalmente feito pelo DETRAN ou empresas credenciadas.

A vistoria é obrigatória para todos os veículos que circulam no Brasil, e além de avaliar as condições dos carros também verificam a autenticidade da documentação.

Essa atividade é realizada principalmente quando ocorre a transferência de propriedade do automóvel para regularizar a negociação.

Lembrando que sem ela não é possível emitir um novo CRLV(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) vale ressaltar que a falta desse documento considera-se uma infração gravíssima.

Confira a suspensão do seu carro

Antes de dar início a vistoria do automóvel são analisados toda a documentação necessária, CRV e CRLV. Em seguida, verifica-se os débitos em aberto como: multas, licenciamento, seguro DPVAT e IPVA.

Entretanto, se houver algum débito ou taxa em atraso o motorista deve efetuar o pagamento quanto antes para dar continuidade no procedimento, feito isso o próximo passo é a vistoria do veículo.

Normalmente um dos itens que mais reprova carros em vistoria é a suspensão, é muito comum hoje em dia as pessoas rebaixarem seus automóveis, porém essa customização altera a originalidade do veículo e pode causar complicações na vistoria.

Por isso o recomendável é não mexer nessa área já que a suspensão é a principal responsável por reduzir os impactos e manter o alinhamento do carro, além de ser um dos primeiros itens que analisam.

Fique de olho nos pneus

Não é fácil manter a manutenção de um carro em dia o tempo todo. Porém quando for fazer uma vistoria é muito importante que tudo esteja funcionando bem para não reprovarem.

Antes de agendar o processo procure fazer uma revisão e deixar tudo pronto. Afinal a principal função de uma vistoria veicular é manter a segurança e o bom estado do veículo para transitar pelas ruas.

Assim como a suspensão, os pneus são essenciais para a segurança do veículo. Por isso a atenção deve redobrar com eles na hora de fazer a vistoria. Confira antes a calibragem, alinhamento e se o estado de conservação está bom.

Vale lembrar que muitos motoristas costumam personalizar seu carro trocando os pneus originais por modelos maiores. No entanto, a largura deles não deve ultrapassar o limite da carroceria, isso pode reprovar seu veículo.

Itens de segurança

São vários itens de carro que podem reprovar na vistoria, você acompanhou acima os dois principais que mais se exige e consequentemente mais reprovam também. Porém, ainda há muitos outros que você mesmo pode checar.

Os itens de segurança, por exemplo, são obrigatórios e fáceis de analisar se precisam de troca ou reparo. Por isso fique atento aos seguintes aspectos do seu carro: espelhos retrovisores, seja interno ou externo, faroletes e buzina.

Além desses ainda devem estar em perfeito estado as lanternas traseiras sempre de cor vermelha. As que indicam a direção do veículo e as que iluminam o emplacamento e a lanterna que representa a marcha ré.

Outros itens indispensáveis são: limpador de para-brisa, faróis dianteiros e para-choque dianteiro e traseiro. Esses são apenas alguns dos itens cobrados dentre os demais que dizem respeito à segurança.

Por fim, agora que você já sabe quais são os itens de carro que mais reprova em vistoria, é só fazer uma boa revisão antes de realizar o procedimento e concluir com sucesso a sua transferência!