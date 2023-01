Está começando do zero a estudar para concursos? Veja 5 dicas de português

Se você está começando do zero a estudar para concursos, saiba que hoje mostraremos 5 dicas de português que farão a diferença na hora de prestar as provas para ingressar na carreira pública.

Estudar é sempre a melhor opção para conseguir bons resultados em uma prova de concursos. No entanto, se essa vai ser a sua primeira vez, a dica é começar pela disciplina de Língua Portuguesa.

Aliás, vale ressaltar que essa matéria está presente em todos os concursos, então, é essencial dar uma atenção especial a ela.

Ficou interessado nesse assunto? Portanto, não deixe de nos acompanhar até o final, para conferir as melhores dicas para estudar português e conseguir uma vaga para o tão sonhado cargo público.

Começando do zero a estudar para concursos

Começar qualquer coisa do zero pode ser muito intimidador. Inclusive, estudar para as provas de concursos não é exceção. Em síntese, com tantas carreiras diferentes, materiais de leitura e termos para aprender, o candidato novato geralmente se sente sobrecarregado e sem saber por onde começar.

Afinal de contas, o domínio da Língua Portuguesa é fundamental tanto para a comunicação diária, quanto para aumentar as chances de sucesso na aprovação em um concurso.

Por isso, as dicas de hoje te ajudarão a entender melhor como funciona a sequência de estudo da língua portuguesa. Além disso, pretende ajudar os candidatos iniciantes que estão começando a estudar do zero.

Como começar do zero a estudar para concursos

Se você está começando agora no mundo dos concursos públicos, então, essa é a oportunidade de começar com o pé direito e sem perder tempo estudando errado.

Pois, compilamos uma lista com cinco dicas de como começar a estudar para um concurso público começando do zero.

Portanto, se você é um candidato de primeira viagem, fique atento. Dessa forma, saiba quais devem ser os seus primeiros passos para ser aceito em um concurso público.

1. Ortografia

Nossa primeira dica é dar início aos estudos pela ortografia. Em resumo, o conceito envolve escrever as palavras corretamente. Embora, pareça simples saiba que há muito trabalho envolvido para quem escolhe aprender português do zero. Sendo assim, esta é a razão pela qual regras genéricas não podem ser usadas para decorar uma ortografia.

Nesse caso, ler bastante é a melhor forma de melhorar a ortografia. Além disso, ao fazer isso, você não apenas expande seu vocabulário como também aprende a escrever corretamente as palavras que o compõem.

2. Pontuação

Outra regrinha que o candidato deve estar sempre atento é a pontuação. Afinal, esse assunto é frequentemente abordado em processos seletivos. Ademais, saiba que sempre será criteriosamente analisado pelos avaliadores nas questões e em redação.

Quem está começando a aprender português do zero deve ficar muito atento a esse ponto. Pois, além de ser um aspecto importante da escrita, a pontuação tem o poder de alterar completamente o significado de uma frase.

3. Acentuação

Estudar português do zero é retomar os conteúdos numa ordem lógica que funciona cumulativamente. Por isso, uma dica muito importante é estudar sobre acentuação. Além disso, destacam-se dois subtemas: a sílaba tônica e crase.

As regras sobre essas duas categorias costumam confundir muito a cabeça dos candidatos. Aliás, lembrando que os dois casos aparecem frequentemente nas provas de concursos.

Muitas vezes, a sílaba tônica é indicada pelo uso de um acento ortográfico em uma palavra. Até mesmo demonstrando como é a fonética de um verbete.

Outro caso de forte ênfase em materiais de aprendizagem de português os concursos é o uso da crase. Aliás, ela não segue a fórmula padrão, portanto você deve estudar o tema de acordo com suas próprias regras.

4. Morfologia

Outra dica exclusiva de como estudar português do zero para as provas é prestar muita atenção à morfologia. Pois, este tópico abrange uma ampla gama de conteúdos.

Isso porque a morfologia é o estudo da classificação das palavras e como elas são formadas. Em outras palavras, é aqui que você encontrará os verbos, advérbios, adjetivos, pronomes, substantivos, preposições, conjunções, números e interjeições.

5. Fonética

Por fim, vale ressaltar que antes de focar nos detalhes gramaticais é vital dominar completamente o uso das palavras. Para isso, estude bastante a fonética, que em resumo é o termo usado para descrever o ramo da fonologia que estuda como os sons da fala são produzidos na língua portuguesa.

Então, agora que você já conhece as melhores dicas para começar a estudar português do zero é só colocar tudo o que você aprendeu com a gente em prática. Se aplicar bastante e obter bons resultados.