A Estácio atua no setor Educacional com uma das mais respeitadas instituições. A companhia possui mais de 50 anos de experiência e nesse momento, está em busca de novos profissionais para complementar o sucesso da sua trajetória. As vagas disponíveis são de caráter nacional e para vários cargos do mercado. Confira a seguir.

Estácio tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Estácio foi criada com o intuito de proporcionar acesso a um ensino de qualidade e oferece cursos de graduação e pós-graduação, além de cursos livres de forma presencial ou digital. A constante busca pela qualidade acadêmica fez com que a companhia garantisse o seu lugar no mercado educacional e hoje se tornasse uma das maiores instituições no seu segmento.

Nessa data, a empresa está com novas vagas de emprego abertas em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Auxiliar Administrativo – Sala de Professores (Exclusivo PCD) – Belo Horizonte/MG;

Professor Auxiliar Odontológico – Rio Branco/AC;

Consultor Comercial – Juazeiro do Norte/CE;

Inspetor de Alunos (Exclusivo PCD) – Santo André/SP;

Coordenador de Curso de Enfermagem – Curitiba/PR;

Analista de Gente e Gestão – Carapicuíba/SP;

Coordenador de Curso de Fisioterapia – Rolim Moura;

Técnico em Laboratório – Curitiba/PR;

Jovem Aprendiz Administrativo – Banco de Talentos;

Auxiliar de Manutenção (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Professor Auxiliar (Clínica Médica de Equídeos e Ruminantes) – Rio de Janeiro.

Veja também: Bosch abre novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo da Estácio, os candidatos devem realizar a sua inscrição através do link disponível no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.