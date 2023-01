Estácio tem novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A Estácio é uma das maiores instituições do segmento educacional do Brasil. Há mais de 50 anos no mercado, a rede propõe ensino de qualidade para a população. Hoje novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir.

Estácio abre oportunidades de emprego no país

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições educacionais do Brasil. Desde a sua fundação, a companhia se preocupa em fornecer ensino de qualidade para a população, seja de cursos de graduação, pós e livres.

Com modalidades de ensino presenciais e digitais, a empresa abriu novas oportunidades de empregos. Quer fazer a diferença no segmento educacional? Essa é sua chance. Confira, a seguir:

Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte / MG;

Auxiliar de Laboratório – Santo André / SP;

Consultor (a) Comercial – Aracaju / SE;

Coordenador (a) de Curso – Vitória / ES;

Técnico (a) de Informática – Vitória / ES;

Assistente Administrativo – São Paulo / SP;

Assistente Administrativo – Salvador / BA;

Assistente de Gente e Gestão – Juazeiro do Norte / CE;

Auxiliar de Manutenção (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Consultor (a) Comercial – Fortaleza / CE;

Coordenador (a) de Curso – Brasília / DF;

Coordenador (a) de Curso – Rio de Janeiro;

Orientador (a) Educacional – São Paulo;

Orientador (a) Educacional – Rio de Janeiro.

Veja também: Livelo tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

A Estácio, há mais de 50 anos no Brasil, se preocupa em fornecer ensino de qualidade para a população. A rede é especializada em ensino para cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres.

Essa é sua oportunidade. Acesse o site 123empregos para mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.