Estande da Secretaria de Saúde de Penedo garantiu 84% de resolutividade dos atendimento na festa de Bom Jesus

Assessoria SEMS Penedo

A festa de Bom Jesus dos Navegantes reuniu milhares de pessoas na arena de shows na orla de Penedo. Com o fluxo enorme de pessoas, o estande montado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) funcionou com eficácia.

O serviço descentralizado de atendimento ao público para casos de urgência e emergência durante os festejos garantiu 84% de resolutividade das demandas encaminhadas ao serviço plantonista que funcionou ao lado da arquibancada.

Ao longo dos três dias de festa, o estande da SEMS Penedo realizou 57 atendimentos, sendo 26 apenas na noite de sábado (07). Desses atendimentos, nove pacientes precisaram ser encaminhados de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo tiveram ainda o apoio do SAMU. Os casos mais graves envolveram pacientes com intoxicação alcoólica, vômitos, cortes e hipertensão arterial.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo