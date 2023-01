Estão abertas as inscrições para Prêmio Samba Junino

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Samba Junino. Segundo informações da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), o edital tem a proposta de estimular a salvaguarda do Samba Junino.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 28 de fevereiro, através do site fgm.salvador.ba.gov.br.

A principal novidade deste ano é a categoria ‘Mestres do Samba Junino’. A estratégia é valorizar os mais antigos. Para esta categoria, serão selecionadas seis propostas de R$ 10 mil, cada uma envolvendo pelo menos um Mestre do Samba Junino.

Além dela, a categoria Coletivos selecionará dez propostas de R$ 20 mil, cada uma envolvendo pelo menos dois grupos de Samba Junino.

Na categoria festival, a proposta é selecionar uma inscrição de R$ 40 mil, envolvendo pelo menos quatro grupos de Samba Junino. No total, serão 17 propostas contempladas.

Vale ressaltar que os projetos devem propor iniciativas que visem o fortalecimento, a divulgação, a manutenção e a dinamização do Samba Junino em Salvador, além das suas formas de produção e reprodução, através da realização de ensaios, festivais, concursos, apresentações, “arrastões”, oficinas, intercâmbio, produção multimídia, publicações, entre outras.

Gerente de patrimônio cultural da FGM, Vagner Rocha, disse que é importante garantir que as matrizes dessa manifestação se perpetuem: “O lançamento anual do Prêmio Samba Junino reafirma o nosso compromisso com a salvaguarda para preservar esse patrimônio imaterial. É preciso garantir que a musicalidade, as características tradicionais e as referências identitárias que possibilitaram que ele fosse registrado como bem cultural continuem”, explica.

