Existem alguns fatores podem estar deixando você desmotivado e talvez você nem tenha se dado conta. Por isso, neste conteúdo nós reunimos algumas dessas situações para que você possa refletir com a gente e buscar formas de lidar com esses problemas. Vejamos a seguir!

Estes fatores podem estar deixando você desmotivado

Cada pessoa é única, e isso é inegável. Dito de outra maneira, você tem a sua própria história de vida e os seus próprios motivos para não se sentir disposto para fazer determinadas tarefas.

Porém, algumas situações podem se repetir na história de vida de mais pessoas. E essas repetições podem ser mais ou menos intensas. Portanto, a nossa lista abaixo não é algo cravado, mas, sim, apenas uma lista de considerações que podem ajudá-lo a verificar o que tem causado problemas de desmotivação na sua rotina, partindo de uma ideia geral de possíveis causas.

No entanto, não se esqueça de que, em alguns casos, o acompanhamento psicológico pode ser necessário, ok?

Dito isso, vamos à lista de fatores podem estar deixando você desmotivado:

1. Falta de objetivos claros

A falta de objetivos claros pode ser um dos motivos pelos quais você tem se sentido desanimado em algumas situações.

Afinal, quando não sabemos onde queremos chegar, como poderemos nos sentir motivado para fazer as partes mais difíceis das tarefas diárias?

Por exemplo, se o seu trabalho tem uma tarefa muito “ruim”, e você não tem objetivos para atingir na sua carreira ou na sua vida pessoal que dependam da sua atividade laboral, como será possível construir uma pequena motivação nessas horas?

2. Ausência de rotina para as suas demandas

A falta de rotina para o que deve ser feito também pode ser um dos fatores que podem estar deixando você desmotivado.

É como se estivéssemos dentro de um furacão, cheio de pendências, e sem a menor ideia do que fazer primeiro.

Além disso, a falta de rotina pode atrapalhar na hora de sentirmos a sensação de dever cumprido. Pense nisso.

3. Falta de descanso

Quando não descansamos adequadamente, a nossa energia fica muito mais baixa e reduzida. Logo, como podemos nos sentir motivados diante de um cansaço que parece nunca ir embora? Pois é!

Por isso, priorizar os momentos de lazer e descanso é uma peça-chave para construir mais motivação e energia para as demandas diárias.

4. Excesso de atividades

Ter muitas atividades para executar também pode ser desanimador. Afinal, olhar para a pilha de demandas que parece nunca ter fim é algo muito ruim, concorda?

Por conta disso, saber delegar os excessos, aceitar que temos limites e focar em uma tarefa por vez, criando listas que caibam na nossa rotina sem excessos, são ações importantes.

5. Expectativas irreais

Por fim, muitas vezes um dos fatores que podem estar deixando você desmotivado é o fato de criar expectativas irreais.

Expectativas irreais com relação ao crescimento profissional que terá no próximo mês, ou com relação ao salário que receberá depois do aumento.

Essas expectativas faz com que fiquemos frustrados, desanimados e sem perspectivas positivas sobre o futuro.

Por isso, alinhar o que esperamos, de acordo com as possibilidades mais reais e pautadas no “pé no chão”, é muito importante.

Considere refletir sobre isso tudo e, caso precise de ajuda, procure um psicólogo!