Etecs liberam resultado do Vestibulinho 2023

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) publicaram nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, a lista de classificação geral dos demais cursos e o resultado da prova de aptidão do Vestibulinho 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação geral por meio do site da instituição.

Os candidatos convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as inscrições nos dias 12 e 13 de janeiro, próximas quinta e sexta-feira. As Etecs enviarão e-mail para os candidatos convocados com as informações e orientações para efetivação da matrícula. A divulgação da lista de matrículas deferidas e indeferidas está prevista para o dia 17 de janeiro. Interessados poderão interpor recursos até o dia 18 seguinte.

De acordo com o cronograma, a segunda chamada está prevista para o dia 19 de janeiro, com matrículas entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Vestibulinho 2023

As provas do Vestibulinho 2023 foram aplicadas no dia 18 de dezembro (domingo), com início às 8h. Houve locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo para as quais há oferta de vagas.

Conforme indicado no edital, as provas para os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico foram compostas por 40 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Já as provas para ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica foram constituídas por 26 questões objetivas.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total das Etecs é de 3.660 vagas para os cursos técnicos de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado, Transações Imobiliárias, e Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

