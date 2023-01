Ex-apresentadora comemora julgamento de namorado detido por agressão

A jornalista Silvye Alves, ex-apresentadora do Cidade Alerta Goiás, da RecordTV, comemorou o julgamento do ex-namorado, Ricardo Hilgenstieler, que a agrediu em 2021, por não aceitar o término da relação.

Silvye, que se elegeu deputada federal por Goiás, usou as redes sociais para falar sobre a resolução judicial, que acontecerá na sexta-feira (20), às 14h30 em Goiânia.

“1 ano e 7 meses depois acontecerá o julgamento do covarde que me agrediu na frente do meu filho de 11 anos na época… Uma noite de terror, em que eu e meu pequeno jamais vamos nos esquecer… A vítima sofre ao ponto de ver sua vida focada em algo que ela luta para esquecer… Quando me perguntam por que ando sumida diante de tantas polêmicas políticas atuais, eu digo que esse momento preciso cuidar de mim, da minha cabeça, do meu coração…”, contou.

Foto: Reprodução/ Instagram

Além da agressão, o ex-namorado da jornalista ameaçou de divulgar imagens íntimas dela nas redes sociais após o caso se tornar público. Sylvie ainda afirmou que o empresário entrou na Justiça contra ela em uma tentativa de impedir que ela falasse sobre o caso e desse entrevistas sobre a situação.

“Apesar de estar frágil, sou muito forte e não me calo diante de tamanha dor que senti e de tudo com que estou lutando para me reconstruir. Quanta covardia de um ser que afirma estar perdendo dinheiro devido à notoriedade da agressão”.

Sobre a agressão

A Polícia Militar de Goiás prendeu no dia 21 de junho de 2021, o empresário Ricardo Hilgenstieler, ex-namorado da apresentadora do “Cidade Alerta” da Record de Goiânia, Silvye Alves.

O rapaz invadiu o apartamento da jornalista na noite anterior a prisão, a agredido Silvye na presença do filho, de 11 anos, causando lesões na apresentadora.

Ricardo foi preso quando estava prestes a pegar um avião no aeroporto Santa Genoveva, de Goiânia.

