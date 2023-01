Ex-BBB baiano participou de ato golpista em Brasília

Foto: YouTube

O baiano Adriano Luiz Ramos de Castro, participante da 1ª edição do Big Brother Brasil, foi um dos rostos mais marcantes nos ataques terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo (8).

Apoiador do governo Bolsonaro, o ex-artista plástico, que movimentou o reality show global em sua primeira edição, em 2002, também movimentou os protestos realizados na capital federal e as redes sociais pelo posicionamento extremista.

Dono do canal Didi Red Pill, no YouTube, onde conta com mais de 226 mil inscritos, Adriano transmitiu todo ataque ao Congresso Nacional em uma live com pouco mais de 4h30 de duração.

“Estamos fazendo história na porta do Congresso Nacional. Hoje, completam 70 dias que a galera cansou de ficar na porta do quartel e veio aqui no Congresso Nacional… Estamos aqui ao vivo mostrando tudo para vocês, direto de Brasília, a invasão… Invasão, não. A ocupação do Congresso Nacional pelo povo”, disse em parte da transmissão.

Passagem de Adriano pelo BBB

Há 21 anos, o rosto de Adriano aparecia em rede nacional e ficava marcado como um dos primeiros vilões do BBB. Na época em que entrou no reality, o artista plástico tinha 33 anos.

O baiano foi o responsável por criar o termo “paredão” dentro do programa global. Antes disso, a dinâmica de eliminação era chamada apenas de berlinda.

Didi, como ficou conhecido nacionalmente, deixou o jogo com uma das maiores porcentagens da época, 74%, em um paredão contra Vanessa (vice-campeã). O artista plástico foi o sexto eliminado.

Ao deixar o programa, Adriano ouviu de Pedro Bial que o público achou ele antipático e arrogante. “Tem gente que te achou antipático, agressivo demais. Até seu senso de humor, que é às avessas, foi mal compreendido”.

