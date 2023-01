Ex-BBB Caio Afiune relata preconceito por ter feito lipo lad

Foto: Reprodução/ Instagram

O ex-BBB Caio Afiune desfila uma silhueta bem diferente da que foi vista pelo público na edição de 2021 do reality show global. Tudo isso graças aos procedimentos estéticos realizados pelo “agroboy”, sem nenhum medo de ousar.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o fazendeiro falou sobre ter “caído na faca” e revelou ter ficado feliz com o resultado. Entre os procedimentos estão: implante capilar, harmonização facial e lipo LAD no abdômen.

“Fiquei muito feliz, superou minhas expectativas. Muito homem me encontra, pede para ver minha barriga e diz que quer fazer também. Quando me perguntam, eu falo: “Se você tiver vontade, faça”. Porque é maravilhoso. Pela autoestima, para a gente se sentir mais confiante, para ficar mais à vontade com o nosso corpo. Super indico”, disse.

Foto: Reprodução/ Instagram

O procedimento foi feito em setembro de 2022 e na época causou burburinho na web. Questionado sobre as críticas e piadas que ouviu pela adesão aos procedimentos, que costumam ser buscados por mulheres, Caio afirmou que sua decisão pode ajudar outros homens a entender que se cuidar não afeta a masculinidade.

“Existe ainda um preconceito em relação a homem fazer procedimentos estéticos, mas isso não pode existir. Acham que o homem tem que continuar “chucro” e não pode nem se depilar. Mas acredito que o homem pode fazer o que quiser, assim como a mulher. Eu incentivo todos. Cuidar da sua autoestima é um dos primeiros passos para ter uma vida mais feliz.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.