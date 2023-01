Ex-BBB denuncia tentativa de extorsão em golpe de Carnaval

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-BBB Larissa Tomásia, que participou da 22ª edição do reality show, denunciou em suas redes sociais ter sido vítima de um golpe avaliado em R$ 60 mil, junto a escola de samba carioca Império Serrano, agremiação da qual a modelo será musa em 2023.

Segundo Larissa, um rapaz se apresentou a ela como assessor da escola de samba e para a agremiação, fingiu ser representante dela.

“Um rapaz que se dizia ser assessor da [escola de samba] Império Serrano se apresentou à Império Serrano como meu assessor. E aí o que é que acontece? Esse rapaz se apresentou na Império Serrano como meu assessor e se apresentou a mim como assessor da Império Serrano, e ele meio que ficou intermediando esse contato da Império comigo e comigo com a Império Serrano. Só que ambas as partes não sabia, né que estávamos sendo enganadas.”

Na confusão, o golpista intermediou negociações para a participação de Larissa na escola de samba e pediu para que a ex-BBB pagasse um valor para a escola, enquanto no sentido contrário, também pedia dinheiro da agremiação.

“No decorrer do tempo da situação as coisas foram ficando meio estranhas. Por quê? Ele ficava impondo que eu desse dinheiro. ‘Ah, você tem que pagar isso porque a escola tá…[ele falava como se fosse em nome da escola], só que a escola Império Serrano não estava ciente de nada da situação. Aí ele ficava impondo dizendo que eu tinha que pagar de todo jeito, porque era a escola que queria sabe e eu fiz tá? Tá certo, eu vou pagar, mas aí eu preciso saber onde é que eu estou investindo meu dinheiro, eu tenho todos os áudios aqui eu tenho todos os prints e eu não tenho medo nenhum de expor caso seja necessário.”

Larissa disse que o suposto assessor começou a ficar irritado ao perceber que ela estava desconfiando do golpe. “Essa pessoa começou a ser alterar, porque eu pedi as notas e os valores das coisas, né? Até porque ele não tava me pedindo um valor baixo, ele estava me pedindo R$ 60 mil. E aí eu comecei a estranhar o comportamento dele […] Porque um ser humano em plenao consciência vai saber onde está investindo o dinheiro dele, por mais que seja caro ou barato.”

A ex-BBB buscou a escola para entender o que estava acontecendo e descobriu o golpe. Larissa conta ainda que teme pela própria segurança após desmascarar o assessor.

“Eu disse a ele que não precisava mais dos serviços dele e, desde então, esse rapaz ele vem me ameaçando. Eu tive que bloquear ele de tudo e, no último ensaio, eu fui para a Império Serrano com dois seguranças e esse rapaz está proibido de pisar lá na Império Serrano.”

A pernambucana fala que acionou os advogados e pretende levar o caso para a Justiça. “Eu já entrei em contato com os meus advogados e já estou procurando os meus direitos. Porque isso não se faz com ninguém, além de ele me ameaçar. Eu tenho tudo, eu tenho todas as conversas, todos os áudios, e eu posso provar isso aqui para vocês”.

