Ex-BBB Emily Araújo comenta fala de Tadeu Schmidt sobre relação tóxica

A ex-BBB Emilly Araújo, vencedora da 17ª edição do reality show, apareceu nas redes sociais para comentar o recado de Tadeu Schmidt dado para Bruna Griphao e Gabriel.

Emilly deu uma alfinetada na emissora ao elogiar a atitude tomada logo no início do jogo, algo que já havia acontecido com ela que viveu uma relação tóxica com Marcos Harter.

“Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu”, escreveu a influenciadora.

A publicação feita na madrugada desta segunda-feira (23), já ultrapassou o número de 100 mil curtidas no Twitter e milhares de comentários de fãs.

“Gabriel mirou no Prior e acertou no Marcos”, escreveu um seguidor. “Que isso sirva de justiça para você, Emilly”, disse outra conta.

Vale lembrar que o relacionamento tóxico rendeu brigas no reality show e até a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou um inquérito para investigação. Após isso a emissora expulsou o participante do “BBB 17”.

