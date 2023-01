Ex de Fábio Porchat se manifesta sobre separação

Foto: Reprodução / Instagram

A produtora de cinema Nataly Mega usou as redes sociais para falar sobre o divórcio com o humorista Fábio Porchat. Ela lamentou o fim do “bom” relacionamento de oito anos – sendo cinco como casados – e repostou o texto escrito pelo ex-marido.

O casal decidiu se separar por ela querer ter filhos e Fábio, não. Nataly escreveu que não estava sendo fácil colocar um ponto final na história de amor vivida desde 2015.

“É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é”, escreveu.

“Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto”, completou.

Na noite de sexta-feira (13), Porchat publicou um texto no qual explicava a decisão de se separarem. “Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano”, disse.

Após as publicações, o ex-casal recebeu apoio de diversos famosos, como Sandy, Fernanda Paes Leme, Mariana Xavier, Marcos Mion e Nivea Stelmann, que destacaram a maturidade da decisão.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.