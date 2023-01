Ex de Militão sofre acidente doméstico após estouro de box

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Karoline Lima, ex-namorada do jogador Éder Militão, passou por um grande susto na última segunda-feira (2), ao sofrer um acidente doméstico.

Na ocasião, a modelo relatou que ficou ferida após o vidro do box do banheiro estourar, espalhando cacos por todo local e machucando as pernas. O mesmo já aconteceu com Ana Hickmann em agosto de 2022.

“Gente do céu. Olha o que acabou de acontecer. Eu tava saindo do banho, quando olhei pra trás o vidro explodiu. Me cortei um pouco, mas não foi nada em comparação ao que poderia ter sido. Quando vi o vidro caindo, eu corri pro canto do banheiro… Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim”, contou.

Foto: Reprodução/ Instagram

Karoline afirma que a situação só não foi pior porque conseguiu sair de perto do box para se enxugar antes dele explodir. “Eu tava me secando aqui. Ia tudo em cima de mim. Daí, quando eu vi caindo, esse vidro daqui, eu corri pra esse canto, que pegou só aqui no pé. Mas imagina se eu não tivesse tido essa reação?.”

Após o susto, a influenciadora recebeu algumas mensagens de seguidores afirmando que aquilo era um livramento e uma forma de afasta-lá das más energias. “Aí se quebrou tudo de ruim que desejaram a você”.

