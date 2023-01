Ex-empresário perde ação que pedia R$ 9 milhões de Marília Mendonça

Foto: Reprodução/ Instagram

O ex-empresário da cantora Marília Mendonça, Gabriel Ramalho, perdeu a ação em que tentava receber R$ 9 milhões da herança deixada pela sertaneja em 2021, ano da morte da artista.

De acordo com a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, o pedido do empresário foi julgado como improcedente. No processo, o rapaz alegou ter direito à alta quantia pelo apoio dado a Marília no início da carreira na música.

O empresário detinha 10% da carreira de Marília, justamente pelo apoio no começo da trajetória da sertaneja, no entanto, no processo, Gabriel afirmou que era um simples funcionário que trabalhava com ela desde o início e possuia um salário de R$ 200 mil, por isso, teria direito a receber os R$ 9 milhões.

O salário citado pelo empresario não foi confirmado, tornando o pedido improcedente.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.