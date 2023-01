Ex-participante de ‘A Fazenda’ é preso por espancar filho de 5 anos

Foto: Arquivo Pessoal

Um ex-participante do programa “A Fazenda”, da TV Record, foi preso nesta segunda-feira (23) suspeito de espancar o filho de 5 anos, na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, ainda teria ameaçado o menino, depois que ele deu entrada em um hospital com várias lesões no corpo.

De acordo com informações passadas ao g1 pelo Ministério Público, o próprio suspeito levou o filho para o pronto-socorro, e teria alegado que os ferimentos teriam acontecido no momento em que os dois brincavam de luta.

Quando foi atendido, conforme o MP, o menino tinha uma fratura no ombro e lesões e escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo, além de hematomas e marcas de cigarros nas pernas.

Os médicos desconfiaram do comportamento da criança e a encaminharam ao Serviço Social por suspeita de agressão e maus-tratos.

José Lucas, segundo os relatos de enfermeiros, teria dito a seguinte frase para o filho, enquanto fazia um sinal com as mãos, como se fosse degolá-la: “Você vai me pagar”.

O MP pediu a prisão de José Lucas com base nas lesões encontradas e no comportamento da criança e do próprio pai, que demonstrou agressividade contra o filho diversas vezes.

Relatos de testemunhas

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Ainda conforme relatos de uma enfermeira que foi ouvida na delegacia onde o caso foi registrado, enquanto a criança estava sendo preparada para uma cirurgia, José Lucas disse:

“Você não tem mais mamãe para te mimar e você não contou nada para mim.”

Uma das enfermeiras também relatou que José Lucas, em determinado momento, se deitou no chão e falou palavras aleatórias, com xingamentos, e também falou de Deus.

O pai da criança também disse que “ia matar todas as mulheres”, sem especificar quem, de acordo com os relatos das testemunhas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, sob acompanhamento do MP.

Passagem conturbada em reality

Foto: Reprodução

O suspeito participou do reality em 2012, em uma edição de verão, com anônimos. Na época, ele tinha 23 anos e atuava como modelo.

A passagem pelo programa foi conturbada e o participante acabou eliminado depois de ameaçar outro participante com um machado.

Além disso, ele chegou a tomar banho pelado em algumas ocasiões, inclusive com uma outra participante.

