Ex-RBD, Maite Perroni anuncia gravidez: ‘Somos 3’

A atriz e ex-RBD Maite Perroni anunciou sua gravidez na noite desta sexta-feira (6). Através do Instagram a artista publicou um vídeo onde aparece desembrulhando um papel escrito “ya somos 3” (“já somos 3”, em espanhol). Ela é casada com o produtor musical Andrés Tovar.

“Agora somos três. Maite e Andres deixaram sua carta embaixo da árvore e seu maior desejo se tornará realidade: serão papai e mamãe. Nos sentimos profundamente gratos com Deus e com a vida por nos permitirem formar nossa família. Bebê Tovar Perroni”, diz eles no registro em vídeo.

Na legenda do post ela escreveu: “Feliz dia do rei!!!! Agora sim, que comece esse 2023 cheio de amor e o que seus corações mais desejam, que seja um ótimo ano para todos”.

Vale destacar que na reta final de dezembro, Anahi, Dulce Maria, Cristian Chávez, Christopher von Uckermann e Maite Perroni deixaram os fãs eufóricos após deixar a entender um possível comeback do grupo RBD.

