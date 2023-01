Excelente NOTÍCIA para os aposentados e pensionistas do INSS; pagamentos reajustados já começaram

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começaram a receber nesta quarta-feira (25) os seus benefícios com valores atualizados. O reajuste ocorre segundo a correção do salário mínimo e do índice inflacionário.

Dessa forma, quem recebe o abono base terá uma correção equivalente a R$ 1.302, e quem tem direito a um benefício maior que o piso nacional terá um reajuste de 5,93%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022.

Como de costume, os pagamentos começaram com os segurados que ganham o piso previdenciário. Posteriormente, especificamente a partir do dia 1º de fevereiro, terão acesso ao novos valores os aposentados e pensionistas que recebem mais.

Calendário de janeiro do INSS

Confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro;

Benefício com final 2 – 26 de janeiro;

Benefício com final 3 – 27 de janeiro;

Benefício com final 4 – 30 de janeiro;

Benefício com final 5 – 31 de janeiro;

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro;

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro;

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro;

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro;

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro.

Para quem recebe mais que salário mínimo:

Benefício com final 1 e 6 – 1 de fevereiro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de fevereiro;

Benefício com final 3 e 8 – 3 de fevereiro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de fevereiro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de fevereiro.

Prova de vida do INSS

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, assinou na última terça-feira (24), uma portaria que coloca a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como responsabilidade da própria autarquia, não mais do segurado.

Sendo assim, o processo de realização da prova de vida agora será automático e utilizará o cruzamento de informações de diversas bases de dados, como o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e outros órgãos públicos.

Em suma, poderão ser utilizados como comprovação:

Acesso ao Meu INSS;

Atendimento de perícia médica, por videoconferência ou presencial;

Atendimento pelo SUS ou na rede conveniada;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico;

Atualizações no CadÚnico;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente;

Emissão ou renovação de Alistamento Militar;

Emissão ou renovação de Carteira de Identidade; ou

Emissão ou renovação de Carteira de Motorista;

Emissão ou renovação de Carteira de Trabalho;

Emissão ou renovação de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Emissão ou renovação de Passaporte;

Realização de empréstimo consignado por reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

Vacinação;

Votação nas eleições.