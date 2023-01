EXCELENTE notícia para os beneficiários!

Durante o ano de 2023 os beneficiários do Bolsa Família devem continuar recebendo o valor mínimo de R$ 600. A quantia foi liberada após a aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional, já que o orçamento para esse ano garantia apenas o pagamento de R$ 400 mensais para as famílias que integram o programa social.

De acordo com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, o novo governo vem trabalhando na elaboração do Bolsa Família de 2023. Após a reformulação do programa as famílias devem receber o auxílio de R$ 600, além de ser paga uma parcela extra para aquelas que tenham em seu núcleo familiar crianças de até 6 anos de idade.

“A perspectiva é, a partir de agora, ter a família como centro das políticas que têm como âncora o Novo Bolsa Família, a transferência de renda. Uma das preocupações é com a criança nessa fase de formação. A previsão é que a gente possa já em fevereiro trabalhar as condições de atualizar o Cadastro Único para que, a partir de março, o pagamento já seja acrescido dos R$ 150 por criança de zero a seis anos”, afirmou o ministro Wellington Dias.

Vale informar que a parcela extra de R$ 150 deve ser cumulativa, ou seja, o valor pago pelo governo federal dependerá da quantidade de crianças de até seis anos no núcleo familiar. O novo governo ainda não definiu se deve haver um número máximo de crianças beneficiárias por família.

Pagamento do Bolsa Família em janeiro

As famílias contempladas pelo programa Bolsa Família recebem os recursos diretamente na conta Poupança Social Digital criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Neste mês, os beneficiários do programa começaram a receber no dia 18 de janeiro e os pagamentos devem ser concluídos no dia 31. Confira o calendário de pagamento disponibilizado pelo Ministério da Cidadania:

NIS final: Data de pagamento: 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Todas as famílias que recebem os recursos do Bolsa Família podem sacar o dinheiro em espécie diretamente em casas lotéricas ou agências da Caixa utilizando o cartão do programa e um documento oficial com foto. Além disso, também é possível pagar contas, boletos e até mesmo fazer compras por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

Mais informações sobre o Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social criado no ano de 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mesmo após 20 anos de existência continua atendendo famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para participar do programa é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Segundo o Ministério da Cidadania, além de garantir uma renda básica para os beneficiários, o Bolsa Família busca também simplificar a cesta de benefícios e estimular a emancipação das famílias para que estas alcancem a autonomia e superem situações de vulnerabilidade social.