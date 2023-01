EXCELENTE NOTÍCIA para os clientes do Nubank

Não é segredo que o carro chefe do Nubank é o seu cartão de crédito, o famoso ‘roxinho’. No entanto, poucos sabem que a fintech disponibiliza aos seus clientes a versão digital da ferramenta. O serviço pode ser encontrado no aplicativo desde 2017.

Os cartões digitais do banco digital podem ser adicionados às carteiras digitais como o Google Pay e o Apple Pay para realização de compras por aproximação em estabelecimentos físicos. O que facilita ainda mais a utilização da ferramenta.

O cartão funciona como um segundo cartão de crédito ou débito, mas tem número, código de segurança (CVV) e data de validade diferentes do cartão físico. De todo modo, ele está vinculado ao mesmo limite do cartão Nubank.

Vantagens do cartão de crédito virtual

Muitas são as vantagens do cartão virtual do Nubank, confira as principais delas:

Caso tenha problemas com o seu cartão físico, o cartão virtual continua ativo para compras online;

O cartão virtual pode ser desbloqueado em até 4 dias após o cadastro, ou seja, não é necessário esperar o cartão físico chegar;

O cartão virtual não é descartável, isto é, é possível usá-lo em aplicativos e sites para efetuar pagamentos sem alterar os cadastros;

A emissão do cartão é através do aplicativo do banco, o que evita filas e burocracias;

O cartão virtual é como um segundo cartão, pois está vinculado com a mesmo limite e fatura que o cartão físico.

Como emitir o cartão de crédito virtual?

Para ter acesso ao cartão virtual do Nubank, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Selecione a aba “Meus Cartões”; Depois disso, toque em “Criar Cartão Virtual”; Na sequência, clique em “Criar Cartão Virtual”; Para finalizar, nomeei seu cartão.

Cartão adicional do Nubank

Neste mês de janeiro, o Nubank lançou uma novidade para os usuários do cartão de crédito, o famoso roxinho. A novidade da vez é um cartão adicional para terceiros.

O cartão, que será físico, usa parte do limite de crédito da ferramenta principal. Por isso, o objetivo é estender o poder de comprar para pessoas que sejam de confiança do titular.

Com a novidade, agora todos os clientes que possuem o cartão de crédito do Nubank podem pedir um cartão adicional. A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo da fintech.

Se o cartão for para menores de idade, é importante frisar que só jovens entre 12 e 17 anos podem receber a ferramenta, mas, desde que o titular do cartão principal seja o responsável legal.

Cabe salientar que neste primeiro momento, o cartão adicional está disponível apenas para pessoas físicas que são clientes Nubank, ou seja, possuem conta e cartão de crédito na instituição.

Além disso, o titular deve quitar ambas as faturas dos cartões no mesmo dia, ou seja, serão incluídas em um mesmo documento. Por fim, o cliente poderá consultar as movimentações pelo aplicativo.

Como pedir um cartão adicional do Nubank?

Para pedir seu cartão adicional do Nubank, o cliente precisa acessar o aplicativo e ir até “Meus Cartões”. Em seguida, basta clicar em “Pedir cartão adicional”.

Como mencionado, o pedido pode ser feito pelo aplicativo do Nubank:

Na página principal, toque em “Meus Cartões”; Em seguida, clique em “Pedir cartão adicional”; Preencha as informações sobre a pessoa que vai receber o cartão adicional; Por fim, determine quanto esta poderá gastar com o novo cartão.