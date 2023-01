EXCELENTE notícia para os segurados do INSS: Veja o que mudou

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o responsável pelo pagamento de diversos benefícios, como aposentadoria, auxílios e pensões aos brasileiros. Atualmente, cerca de 37 milhões de cidadãos são atendidas pelo instituto.

O INSS libera mensalmente o pagamento de seus beneficiários. Dessa forma, com a finalidade de facilitar os repasses, o instituto divide os segurados em dois calendários, sendo um para quem recebe até um salário mínimo e outro para aqueles que recebem mais que um salário mínimo.

Os segurados do INSS receberão os seus pagamentos referentes ao mês de janeiro ainda neste mês. No entanto, nesta sexta-feira, 6, o instituto finalizou os repasses dos benefícios referentes ao mês de dezembro de 2022.

É importante destacar que os pagamentos são feitos no final do mês e no início do mês seguinte.

Pagamento do INSS 2023

Como já mencionado, o INSS utiliza dois calendários para a liberação dos repasses. No entanto, além das diferentes datas, o instituto também utiliza o número do benefício para manter os pagamentos organizados.

Portanto, os pagamentos são disponibilizados de acordo com o NIS final do benefício. Para identificar o dígito final, basta desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço).

Calendário de dezembro do INSS

Confira abaixo as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final do número de benefício 1: 23 de dezembro;

Final do número de benefício 2: 26 de dezembro;

Final do número de benefício 3: 27 de dezembro;

Final do número de benefício 4: 28 de dezembro;

Final do número de benefício 5: 29 de dezembro;

Final do número de benefício 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 0: 06 de janeiro.

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do número de benefício 1 e 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 2 e 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 3 e 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 4 e 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 5 e 0: 06 de janeiro.

Como consultar os benefícios do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).