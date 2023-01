EXCELENTE NOTÍCIA para quem usa o Whatsapp

O WhatsApp possui diversos recursos para garantir a segurança e privacidade de seus usuários. Uma dessas opções é o bloqueio através da impressão digital. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Abra o WhatsApp; Toque em “Mais opções”, vá em “Configurações” e depois em “Conta”; Na área de Privacidade, basta deslizar a tela até encontrar a opção “Bloqueio por impressão digital”; Toque no sensor de biometria do seu celular para confirmar a ação; Escolha uma opção de intervalo de tempo a fim de que a confirmação seja feita e solicitada novamente.

Outros recursos de segurança

Os usuários também podem seguir as dicas abaixo:

Autenticação de dois fatores;

Backups dos seus dados para a nuvem;

Denunciar ou excluir mensagens que se parecem com golpes;

Arquivar conversas;

Não utilizar aplicativos paralelos e extraoficiais:

Não deixar outras pessoas usarem o seu WhatsApp;

Desconectar a conta quando usar WhatsApp Web.

Recurso de bloqueio de chamada do WhatsApp

O WABetaInfo revelou que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende lançar um recurso que permitirá ao usuário impedir que chamadas sejam feitas pelo aplicativo.

Desse modo, com a nova funcionalidade, seria possível alterar a privacidade das chamadas por meio de uma nova opção de configuração.

Na prática, o usuário poderá gerenciar quais contatos podem realizar uma chamada para o seu contato, evitando então ligações indesejadas ou desnecessárias.

Por não ser uma função padrão, será necessário habilitá-la. Assim, será possível escolher entre três opões: “Todos”, “Todos os Meus Contatos e “Meus Contatos, exceto…”.

Contudo, vale ressaltar que essa é apenas uma previsão, todavia é possível realizar o procedimento atualmente. No entanto, isso ocorre por meio de um aplicativo extra. Veja!

Como bloquear chamadas sem bloquear o contato?

Para isso, será necessário baixar o WhatsApp Plus, uma versão secundária do mensageiro e não oficial. Em suma, é possível clicar no ícone de chamada ou videochamada para ativar a opção.

Neste caso, quando uma pessoa indesejada tentar ligar para você, o aplicativo informará ao usuário que ele não tem sinal ou que você está ocupado em outra chamada.

Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp:

Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção “Sem chamadas”; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: “Não há sinal”, “Você está ocupado” ou “(x pessoa) está em uma ligação”.