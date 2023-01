Expresso Saúde amplia assistência para famílias da zona rural de Penedo

Secom PMP

O gestor do município com desempenho excelente na rede básica de atenção promove mais um avanço em saúde pública para o povo de Penedo. No final da tarde desta quarta-feira, 25, o Prefeito Ronaldo Lopes entregou o Expresso Saúde.

A unidade móvel adquirida com recursos destinados pelo Senador Renan Calheiros é um investimento de aproximadamente novecentos mil reais (R$ 899.800.000.00) para atender, prioritariamente, famílias que residem nos povoados menores e mais distantes.

Ronaldo Lopes frisou em seu discurso as reivindicações das pessoas que dependem do posto de saúde situado em comunidade polo de cada região, pedidos feitos ainda durante a campanha eleitoral sobre a reabertura dos anexos para que pudessem ter acesso aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Considerando o alto custo para recuperar, equipar e manter as extensões das unidades da rede da SEMS com baixa demanda de atendimento diário, o governo que é referência em boas práticas na gestão da saúde – conforme ressaltou o Secretário Executivo da Sesau Guilherme Lopes – buscou a melhor solução.

O Expresso Saúde assegura agilidade na assistência médica e odontológica porque o ônibus adaptado funciona como um posto de saúde móvel, com todos os serviços disponíveis em uma unidade fixa, uma nova ferramenta para o Programa Saúde Por Todo Canto, lançado durante a gestão de Guilherme Lopes na Secretaria de Saúde de Penedo.

E a primeira comunidade beneficiada é a Embrapa, já na próxima sexta-feira, 27.

“É muito bacana saber que Penedo é referência positiva para os outros municípios alagoanos e isso faz com que a gente tenha orgulho desse trabalho”, disse Guilherme Lopes, reforçando o apoio do Governador Paulo Dantas à gestão do “prefeito que promete e cumpre”, como destacou em seu pronunciamento sobre o trabalho de Ronaldo Lopes.

O empenho do gestor penedense também foi enaltecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Vereador Messias da Filó (Manoel Messias Lima).

“Nós temos um prefeito que tem compromisso e trabalha para buscar soluções viáveis para o homem do campo, inclusive dos menores e mais distantes povoados de Penedo. Você tem sido um gestor presente não somente na cidade, mas também em nossa zona rural”, afirmou o parlamentar com duas gestões na pasta da agricultura da Prefeitura de Penedo.

Waninna Mendonça, Secretária Municipal de Saúde, destacou a importância do Expresso Saúde, acrescentando que a unidade móvel também vai promover acesso a especialidades médicas, atendimento programado por comunidade, conforme a demanda de cada uma. “Essa assistência também vai ficar próxima da casa dessas pessoas e isso é mais um avanço muito importante”, ressaltou a gestora da SEMS.

Uma amostra do novo trabalho do governo Ronaldo Lopes fo vista durante o ato realizado em frente da Prefeitura de Penedo. A equipe do PSF 09 do Raimundinho atendeu pacientes antes e depois da solenidade prestigiada por vereadores, integrantes do primeiro escalão da administração municipal e populares.

E os benefícios para a população penedense não param. Nesta quinta-feira, 26, Ronaldo Lopes entrega um veículo para o Conselho Municipal de Idoso e mais dois equipamentos para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, um caminhão compactador de lixo e um carro-pipa. A solenidade acontece a partir das 9 horas, na Praça Barão de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte