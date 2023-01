Extrafarma CONTRATA pessoas em GO, PE, PA, RN e CE

A Extrafarma, marca que atua no mercado de varejo farmacêutico com o propósito de dar acesso à saúde e bem-estar para as pessoas viverem o seu melhor, está anunciando novas vagas de emprego espalhadas pelo país. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, vale verificar algumas das oportunidades:

Auxiliar de Depósito – Professor Jamil/GO – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Aprendiz da Área Comercial – Santarém/PA;

Pessoa Estagiária em Farmácia – SAC – Fortaleza/CE – SAC;

Aprendiz Administrativo – Benevides, Ananindeua e Marituba/PA – Farmácia;

PESSOA ESTAGIÁRIA DE GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE – Fortaleza/CE – Administração Geral;

Orientador de Loja – Fiscal de Loja – 12/01/2023 20:26 – Recife/PE – Segurança Patrimonial;

Auxiliar de Logística – Vaga Exclusiva Para Pessoa Com Deficiência (PCD) – Itaitinga/CE – Produção;

Estágio em Desenvolvimento humano – Fortaleza/CE – Recrutamento e Seleção;

Aprendiz Comercial – Natal/RN – Farmácia;

Analista de Planejamento II – Fortaleza/CE – Contabilidade;

Estagiário(a) em Farmácia de Manipulação – Fortaleza/CE – Administração Geral;

PESSOA ESTAGIÁRIA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Fortaleza/CE;

Estagiária em Preços – Fortaleza/CE – Atendimento;

Farmacêutico RT Trainee de Gerente -Paragominas/PA;

Assistente de Auditoria – Fortaleza/CE – Administração Geral.

Mais sobre a Extrafarma e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Extrafarma, vale ressaltar que a marca surgiu em 1960, em Belém do Pará. Iniciou as atividades como uma distribuidora de medicamentos e, somente após 17 anos, iniciou no segmento de varejo farmacêutico.

Em 2000, já marcava presença nos estados do Maranhão e Ceará, e em 2007 atingiu o marco de 100 lojas. Em 2014 foi adquirida pelo Grupo Ultra. Após a aquisição, continuou com o plano de expansão, relançamento de marca, programa de fidelidade e em 2020 lançou a sua marca própria Be Better, atuando entre as maiores redes de farmácias do Brasil, com quase 400 lojas e presença em 10 estados.

