Extrafruti abre novos EMPREGOS no Espírito Santo

A empresa Extrafruti é um negócio profissional de legumes, frutas, verduras e flores. Faça refeições saudáveis para sua família todos os dias e desfrute de uma viagem diária relaxante. Eles buscam extrair o melhor das pessoas para que sejam felizes e colham o melhor em sua vida profissional e pessoal. Tudo isso através de relações justas e amigáveis e um ambiente de trabalho propício ao crescimento.

Extrafruti tem novas oportunidades abertas

A empresa Extrafruti conta com produtores parceiros que cultivam alimentos com muito carinho e dedicação. Contam com uma equipe qualificada e dedicada a garantir os protocolos de segurança de nossos produtos. Também contam com equipes bem treinadas e qualificadas nos supermercados que operam para lhe dar todo o suporte e uma melhor experiência de compra.

É ofertado benefícios como programa de oportunidades internadas, assistência médica, momentos de desenvolvimento, assistência odontológica, participação nos resultados, acolhimento psicológico, descontos em instituições de ensino, seguro de vida, programa de orientação nutricional, vale transporte, alimentação na empresa ou vale alimentação, auxílio creche e frutas. Verifique abaixo todas as vagas disponíveis e em seguida siga os passos para participar do processo de seleção pelo país:

Anl. de Gestão de Pessoas;

Promotor de Vendas;

Aux. de Expedição;

Jovem Aprendiz;

Aux. de Produção.

Veja também: Alianzo expande atuação e oferece 40 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para se inscrever nas oportunidades oferecidas pela empresa Extrafruti, visite o site 123 empregos. Depois de encontrar o cargo desejado e ler com cuidado todas as exigências dele, se o seu perfil profissional tiver compatibilidade, crie um cadastro na página e, por fim, candidate-se.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, em parceria com o 123empregos.