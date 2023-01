Fã é pedido em casamento durante show de Anitta em Salvador; veja

Foto: Bianca Andrade/iBahia

Sabe aquela expressão “amor de verão”? Parece que Anitta virou expert no assunto e chegou a intermediar um pedido de casamento durante show em Salvador na noite do sábado (7).

A cantora que lotou o Parque de Exposições e agitou o público com hits da carreira e sucessos do carnaval baiano também se transformou em cupido no meio da apresentação.

Durante o ensaio de verão, um fã de Anitta subiu ao palco para pedir o namorado em casamento. O público foi ao delírio com uma declaração na frente da poderosa e o pedido contou com alianças e o bom humor da artista.

“Caraca, ele tava planejadíssimo”, disse a cantora quando viu que o fã levou uma aliança para o local já na intenção de fazer o pedido de casamento.

“Vamos fazer a foto com a madrinha que sou eu? Ai, uma demonstração pública de afeto assim eu não recebo”, brincou a cantora ao dar uma alfinetada sobre a vida amorosa.

Veja o vídeo:

