Fã engana Anitta para subir em palco de show: ‘Fingiu que era gringa’

Foto: Itana Alencar/ g1

Após passagem por Salvador, Anitta fez mais um ensaio de verão na noite do domingo (16), dessa vez em São Paulo, com participações Gloria Groove, Valesca Popozuda e MC Danny.

Porém, o que também chamou atenção dos fãs e da própria poderosa foi uma mulher com um cartaz todo em espanhol dedicado à cantora.

A fã, que se dizia gringa, utilizou do artifício para tentar conhecer Anitta e a artista acabou chamando ela para o palco no meio do show.

“Se for mentira, a gente vai fazer você passar uma vergonha pública”, disse a cantora no momento em que chama a fã para o palco.

Poucos minutos depois, a jovem revelou ser uma fã brasileira e Anitta acabou sendo enganada: “A mana fingiu que era gringa pra subir aqui. Respeite”.

Veja o momento:

