Faça um sabão caseiro perfeito para roupas

Hoje contaremos para você como fazer um sabão caseiro perfeito para roupas.

Muitas vezes os produtos utilizados na fabricação dos produtos de limpeza são muito abrasivos e tendem a estragar as peças de roupas, não é verdade?

Para ajudar você a ter um sabão eficaz contra a sujeira das roupas e da casa, com procedência garantida e sem danificar suas coisas, nós separamos algumas dicas de sabão caseiro ótimas para te passar.

Por isso, não deixe de acompanhar até o final para ficar por dentro de todas as facilidades de nossas dicas e truques!

Por que utilizar sabão caseiro perfeito para roupas?

É cada vez mais comum que as donas de casa busquem formas caseiras de resolver seus problemas do dia a dia, ao limpar a casa.

Por conta disso, a procura por receitas de sabão caseiro, por exemplo, estão cada vez mais em alta, sempre visando os melhores resultados possíveis.

Em uma casa de família, a hora de lavar as roupas pode ser cansativa e estressante, visto que, muitas vezes, a quantidade de roupas sujas é bem grande.

Com os preços de produtos de limpeza cada vez mais altos, buscar uma receita caseira, que traga resultados satisfatórios pode ser uma excelente saída.

Ademais, os produtos industrializados, além de serem caros, podem acabar causando danos em suas roupas, o que é possível evitar ao usar uma boa receita de sabão caseiro.

Veja a seguir algumas receitas simples, mas que farão com que você economize bastante tempo e esforço na hora de lavar as roupas de sua família.

Como fazer sabão caseiro perfeito para roupas?

Agora que você já conhece todos os benefícios de usar sabão caseiro perfeito para roupas, é hora de aprender como fazê-lo.

Para isso, nós separamos algumas receitas muito simples com ingredientes que certamente você terá em casa. Confira:

Sabão caseiro em barra com óleo de cozinha simples

Uma boa opção de sabão caseiro perfeito para roupa é feito com óleo de cozinha.

Os ingredientes são muito simples: 4 litros de óleo de cozinha usado e coado, 2 litros de água, meio copo de sabão em pó, 1 kg de soda cáustica e 5 ml de essência de sua escolha (opcional).

Para preparar é só despejar a soda com cuidado em um balde, dissolvendo-a com 1 litro e meio de água quente.

Depois adicione o sabão em pó e o restante da água quente, mexendo sempre com uma colher de pau.

Em seguida, coloque o óleo lentamente e mexa por 20 minutos ininterruptos. Por fim, adicione a essência e transfira o sabão para um recipiente adequado.

No dia seguinte é só desenformar e cortar as barras do tamanho que preferir.

Sabão caseiro com desinfetante antibacteriano e sabão em pó

O sabão caseiro feito com desinfetante antibacteriano e sabão em pó é perfeito para quem tem criança ou bebês em casa, pois, ele fica leve e capaz de matar todo tipo de germes e bactérias que grudam nas roupas.

Para produzir este sabão, você precisará de 4 litros de óleo usado e coado, 2 litros de água quente, 1 copo de sabão em pó, 1 copo de álcool, 1 copo de desinfetante antibacteriano e 1 kg de soda cáustica.

Adicione em um recipiente metade da água quente, o álcool e o sabão em pó e misture até dissolver. Em seguida coloque em outro vasilhame a soda e a outra metade da água quente e também misture com muito cuidado até que a solução fique totalmente homogênea.

Em seguida misture as duas soluções e adicione o óleo. Bata o sabão por 20 minutos e coloque em formas para descansar.

Deixe o sabão descansar por 24 horas e depois desenforme e corte as barras do tamanho que desejar.

Sabão caseiro com álcool e óleo

Outra forma bastante tradicional de preparar uma receita de sabão caseiro perfeito para roupas é o álcool e óleo.

Para essa receita, você precisará de 2 litros de óleo de cozinha usado e coado, 2 litros de água quente, 20 litros de água em temperatura ambiente, meio kg de soda cáustica e 2 litros de álcool.

Para o preparo, basta misturar a sida e o álcool em um balde, mexendo bem. Depois adicione o óleo e continue mexendo até homogeneizar.

Aguarde 30 minutos e acrescente 2 litros de água fervente e dissolva bem a mistura. Por fim, adicione a água em temperatura ambiente, mexa mais um pouco e seu sabão caseiro já estará pronto!

Com essas receitas de sabão caseiro perfeito para roupa, você nunca mais precisará gastar com produtos industrializados e suas roupas ficarão limpas como novas!