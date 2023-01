Facin revela encontro com Sarah antes do BBB: ‘Eu te lambo toda’

Foto: Gshow

A primeira festa do líder foi palco para um flerte inédito, pelo menos dentro da casa do Big Brother Brasil. Os integrantes do grupo Pipoca, Ricardo e Sarah aproveitaram o clima de azaração para conversar e revelaram mais do que o público imaginava.

O sergipano não poupou esforços para tentar um beijo da psicóloga, que logo entregou. “Não vou te beijar, Facinho”. O biomédico, então, revelou: “Lá fora…”.

A deixa foi o suficiente para que a dupla falasse sobre o passado e revelasse que se encontraram antes de entrar no BBB. “Lá fora sim, eu te beijo pra c*ralho. Lá fora você deu em cima de mim”, disse Sarah.

Facin voltou a dar em cima da Sarah. “Eu te lambo toda”, afirmou o rapaz que ouviu da dupla de Gabriel (Mosca): “Lá fora eu beijo demais. Sei que você me beija também”.

Na conversa, os dois relembraram um encontro que tiveram momentos antes do jogo começar. Sarah perguntou a Ricardo se ele lembrava do que aconteceu.

“Lembro, eu falei pra você me dar seu Instagram. Eu não tô aqui por acaso, tá escrito no meu destino. Já sofri muito nessa muita vida, muita humilhação, passei fome real, e eu sabia que ia ter uma virada. Chegou a hora!”.

